Угрожал установить "растяжки": в Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр (фото)

В результате произошедшего никто не пострадал

Спецназовцы полиции КОРД в четверг, 12 октября, задержали в Киеве вооруженного мужчину, который пытался захватить бизнес-центр. Инцидент произошел на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.

В результате произошедшего никто не пострадал. Подробности вооруженного нападения сообщили в полиции Киева.

Отмечается, что утром в полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина вошел в помещение бизнес-центра и открыл стрельбу. Угрожая охранникам оружием, он заставил их покинуть здание. После этого мужчина произвел несколько хаотических выстрелов. Кроме того, нападавший угрожал установить "растяжку" у входной двери. Так он намеревался задержать правоохранителей.

Правоохранители и задержанный злоумышленник

Правоохранители и задержанный злоумышленник

"В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника. Из-за этого инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы содеянного", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Киеве произошло очередное двойное самоубийство. Погибшими снова стали подростки. Инцидент произошел на Троещине.