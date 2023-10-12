Погрожував встановити "розтяжки": у Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр (фото)

Внаслідок події ніхто не постраждав

Спецназівці поліції КОРД в четвер, 12 жовтня, затримали у Києві озброєного чоловіка, який намагався захопити бізнес-центр. Інцидент стався на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі столиці.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Подробиці збройного нападу повідомили у поліції Києва.

Зазначається, що вранці до поліції надійшла інформація про те, що невідомий чоловік увійшов до приміщення бізнес-центру та відкрив стрілянину. Він був озброєний та почав погрожувати охоронцям. В решті чоловік змусив їх залишити приміщення. Після цього він зробив кілька хаотичних пострілів. Крім того, нападник погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей. Так він мав намір затримати правоохоронців.

Правоохоронці та затриманий зловмисник

Правоохоронці та затриманий зловмисник

"В результаті переговорів поліцейські затримали зловмисника. Через цей інцидент ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви вчиненого", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Києві сталося чергове подвійне самогубство. Загиблими знову стали підлітки. Інцидент стався на Троєщині.