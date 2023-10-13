Утро началось не с кофе: в Киеве мужчина своим поведением испугал горожан (фото, видео)

Жителей Оболонского района столицы ждало неспокойное утро

Сегодня утром, 13 октября, в Киеве на улице Полярной прохожие стали свидетелями необычной картины. Так, мужчина стоял на козырьке одного из балконов и по всей видимости собирался спрыгнуть с многоэтажки.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале "Реальный Киев". Очевидцам инцидента удалось запечатлеть неадекватное поведение мужчины и поделиться этими записями в соцсетях.

На месте происшествия работало сразу несколько экипажей патрульной полиции и спасатели. Мужчину, к счастью, удалось спасти — его затащили в окно квартиры. По предварительным данный, горожанин хотел покончить жизнь самоубийством. На данный момент детали происшествия уточняются.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошло очередное двойное самоубийство и погибшими снова стали подростки. Инцидент произошел на Троещине. Там две 17-летние девушки погибли в результате падения с крыши недостроенного ЖК "Днепровские башни". До этого в столице с балкона многоэтажки выпали двое подростков.