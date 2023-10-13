Ранок почався не з кави: у Києві чоловік своєю поведінкою налякав городян (фото, відео)

На мешканців Оболонського району столиці чекав неспокійний ранок

Сьогодні вранці, 13 жовтня, у Києві на вулиці Полярній перехожі стали свідками незвичної картини. Так, чоловік стояв на козирку одного з балконів і, мабуть, збирався зістрибнути з багатоповерхівки.

Про це повідомили у Телеграм-каналі "Реальний Київ". Очевидцям інциденту вдалося засняти неадекватну поведінку чоловіка та поділитися цими записами у соцмережах.

На місці події працювало одразу кілька екіпажів патрульної поліції та рятувальники. Чоловіка, на щастя, вдалося врятувати — його затягли у вікно квартири. За попередніми даними, городянин хотів покінчити життя самогубством. На даний момент деталі події уточнюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві сталося чергове подвійне самогубство і загиблими знову стали підлітки. Інцидент стався на Троєщині. Там дві 17-річні дівчата загинули внаслідок падіння з даху недобудованого ЖК "Дніпровські вежі". До цього у столиці з балкону багатоповерхівки випали двоє підлітків.