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Михайловская площадь, стадион "Динамо", ЦУМ и не только: как выглядел Киев в 60-х годах (фото)

Автор
Анна Попович
Дата публикации
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Автор
ЦУМ на Крещатике Новость обновлена 14 октября 2023, 13:58
ЦУМ на Крещатике. Фото Клуб Коренного Киевлянина

Снимки в черно-белом цвете выглядят впечатляюще

Ретро-фотографии Киева как-будто переносят нас в прошлое и помогают взглянуть на знакомые места совершенно под другим ракурсом. Каждый такой снимок наполнен "дыханием" столицы и духом того времени.

Интересные ретро-снимки Киева были опубликованы в группе "Клуб коренного киевлянина" в Фейсбук. Более десятка черно-белых фотографий были подписаны лаконично: "Киев 1960-х".

Вход на стадион "Динамо"

На архивных фото можно заметить ЦУМ, Октябрьский дворец, Крещатик, Софийскую и Бессарабскую площади. Некоторые локации достаточно сильно изменились и сейчас выглядят совершенно по другому, однако атмосфера крупного мегаполиса отлично передана на ретро-снимках.

Октябрьский дворец
Открытый бассейн
Крещатик
Вид на центр Киева
Михайловская площадь
ЦУМ

К примеру, реконструкция столичного ЦУМа длилась с 2014 до 2016 года и сейчас он выглядит вот так:

ЦУМ после реконструкции
Бессарабская площадь

Бессарабская же площадь, которая является одним из самых узнаваемых и знаковых мест Киева, сейчас выглядит вот так:

Бессарабка. Фото: thearchitect.pro

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем запомнился киевский художник Владимир Мельниченко, который ушел из жизни 9 апреля 2023 года. Благодаря ему Киев получил такие объекты, ставшие столичными достопримечательностями, как мозаики Дворца детей и юношества на Печерске или Центрального автовокзала, рельефы Стены памяти на Байковой горе и многие другие.

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#Киев #Ретро #Ретро-фото