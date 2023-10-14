Михайлівська площа, стадіон "Динамо", ЦУМ і не лише: як виглядав Київ у 60-х роках (фото)

Знімки у чорно-білому кольорі виглядають вражаюче

Ретро-фотографії Києва ніби переносять нас у минуле та допомагають поглянути на знайомі місця зовсім під іншим ракурсом. Кожен такий знімок наповнений "диханням" столиці та духом того часу.

Цікаві ретро-знімки Києва були опубліковані у групі "Клуб корінного киянина" у Фейсбуку. Понад десяток чорно-білих фотографій було підписано лаконічно: "Київ 1960-х".

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На архівних фото можна побачити ЦУМ, Жовтневий палац, Хрещатик, Софійську та Бессарабську площі. Деякі локації досить сильно змінилися і зараз виглядають зовсім інакше, проте атмосфера великого мегаполісу чудово передана на ретро-знімках.

Жовтневий палац

Відкритий басейн

Хрещатик

Вид на центр Києва

Михайлівська площа

ЦУМ

Наприклад, реконструкція столичного ЦУМу тривала з 2014 до 2016 року і зараз він виглядає так:

ЦУМ після реконструкції

Бессарабська площа

Бессарабська ж площа, яка є одним із найвідоміших і найзнакових місць Києва, зараз виглядає ось так:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим запам’ятався київський художник Володимир Мельниченко, який пішов із життя 9 квітня 2023 року. Завдяки йому Київ отримав такі об’єкти, які стали столичними пам’ятками, як мозаїки Палацу дітей та юнацтва на Печерську чи Центрального автовокзалу, рельєфи Стіни пам’яті на Байковій горі та багато інших.