Вы будете удивлены: в Киеве обнаружили уникальный гриб (фото)

Находку специалистов можно считать поистине уникальной

В Святошинском районе столицы удалось найти очень редкий гриб под названием Гериций коралловидный (Hericium coralloides). Он занесен в Красную книгу Украины и увидеть его — это величайшая редкость для наших широт.

Об этом сообщается на официальной странице Национального природного парка Голосеевский в Фейсбук. К сожалению, из-за активной застройки столицы подобные грибы могут исчезнуть навсегда.

Так, во время очередной экспедиции специалистам удалось обнаружить в лесопарковой зоне Святошенского района очень редкий гриб под названием Hericium coralloides или Гериций коралловидный.

Как оказалось, такие грибы являются реликтовыми и встречаются в основном в западных регионах Украины и Крыму. Исследователи отмечают, что встретить такой гриб в черте города в столице — это настоящее чудо.

Интересно, что этот диковинный гриб в "молодом" возрасте даже можно есть. Появляется Гериций коралловидный в августе-октябре, а его "шляпка" может достигать до 50 сантиметров в диаметре. Гриб сам по себе напоминает белоснежный коралл и выглядит достаточно экзотически.

Гериций коралловидный

Специалисты отметили, что гриб был обнаружен на участке сосново-кленового леса прилегающего к ЖК "Gravity Park". Строительство данного ЖК, по мнению исследователей, самым негативным образом сказывается на состоянии прилегающего леса — здесь замечено много засохших сосен, а также "заменен естественный травостой".

При дальнейшем развитии этого комплекса негативное влияние на прилегающую флору и фауну безусловно увеличится, что повлечет за собой и исчезновение в этих местах этого чрезвычайно редкого гриба.

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