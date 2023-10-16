Ви будете здивовані: у Києві виявили унікальний гриб (фото)

Знахідку фахівців можна вважати воістину унікальною

У Святошинському районі столиці вдалося знайти дуже рідкісний гриб під назвою Геріцій коралоподібний (Hericium coralloides). Він занесений до Червоної книги України і побачити його — це найбільша рідкість для наших широт.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного природного парку Голосіївський у Фейсбуку. На жаль, через активну забудову столиці подібні гриби можуть зникнути назавжди.

Так, під час чергової експедиції фахівцям вдалося виявити у лісопарковій зоні Святошенського району дуже рідкісний гриб під назвою Hericium coralloides чи Герицій коралоподібний.

Як виявилося, такі гриби є реліктовими і зустрічаються здебільшого у західних регіонах України та Криму. Дослідники зазначають, що зустріти такий гриб у межах міста у столиці — це справжнє диво.

Цікаво, що цей дивовижний гриб у "молодому" віці навіть можна їсти. З’являється Геріцій коралоподібний у серпні-жовтні, а його "капелюшок" може досягати до 50 сантиметрів у діаметрі. Гриб сам по собі нагадує білий корал і виглядає досить екзотично.

Герицій коралоподібний

Фахівці зазначили, що гриб був виявлений на ділянці сосново-кленового лісу, що прилягає до ЖК Gravity Park. Будівництво даного ЖК, на думку дослідників, негативно позначається на стані прилеглого лісу — тут помічено багато засохлих сосен, а також "замінений природний травостій".

При подальшому розвитку цього комплексу негативний вплив на прилеглу флору та фауну безумовно збільшиться, що спричинить і зникнення в цих місцях цього надзвичайно рідкісного гриба.

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