Известную военную выпроводили с форума из-за формы: организаторы попытались "замять" скандал (видео)

Присутствующих на мероприятии, по словам организаторов, "испугала" ее форма

Руководительница Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева, которую из-за формы попросили покинуть форум Клуба молодых предпринимателей (Young Business Club), поделилась подробностями произошедшего. Женщина собиралась рассказать гостям мероприятия, чем именно занимается их служба, но ей не дали выступить.

Данное событие вызвало широкий общественный резонанс. Елена Толкачева решила рассказать подробности скандала в интервью журналистам телеканала "Киев 24".

Как известно, на большой форум Клуба молодых предпринимателей (Young Business Club) в качестве одного из спикеров была приглашена руководительница Патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачева.

В ходе мероприятия к ней подошли организаторы и "попросила спрятаться где-то в углу, потому что мужчин на этом мероприятии пугает военная форма". Военная записала видеообращение, в котором рассказала о произошедшем и этот пост в соцсети вызвал огромный общественный резонанс.

После этого, по словам Толкачевой, ей позвонили организаторы мероприятия и предложили как-то "замять данную ситуацию". Кроме этого, они хотели, чтобы видео было удалено из социальных сетей.

"Через несколько минут после того, как мы опубликовали видео позвонили организаторы. Они предлагали "замять" как-то эту ситуацию и хотели, чтобы мы убрали видео. Хотели также пообщаться и записать совместное видео о том, что мы нашли общий язык", — заявила военная во время интервью.

Также Толкачева отметила, что ей предлагали рассказать о достижении "мирового соглашения", однако это касалось не только ее, а всех военных, которых обидели своим хамским поведением организаторы форума.

"Они хотели, чтобы я рассказала о достижении мирового соглашения, но я уже не могла, скажем так, решать это за других военных, так как обидели не лично меня, не нашу организацию, не "Азов", не третью штурмовую, а всех военных вообще. Мы вместе приняли решение о том, что это будет выглядеть просто не правильно по отношению к военным и украинскому обществу, так как реакция реально была очень бурной", — резюмировала Елена Толкачева.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве вспыхнул языковой скандал между пассажирками и водителем такси Bolt, который отказался разговаривать с клиентками на украинском языке и высадил их из машины.

На происшествие незамедлительно отреагировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Омбудсмен заявил, что мужчине не удастся избежать наказания.

После этого представители компании Bolt сообщили, что водителя было решено уволить и навсегда заблокировать его аккаунт в приложении сервиса перевозок. После этого конфликт получил неожиданное продолжение и водителю вручили повестку в военкомат.