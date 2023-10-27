Відому військову випровадили з форуму через форму: організатори спробували "зам’яти" скандал (відео)

Присутніх на заході, за словами організаторів, "злякала" її форма

Керівниця Патронатної служби "Ангели Азову" Олена Толкачова, яку через форму попросили залишити форум Клубу молодих підприємців (Young Business Club), поділилася подробицями події. Жінка збиралася розповісти гостям заходу, чим саме займається їхня служба, але їй не дали виступити.

Ця подія викликала широкий суспільний резонанс. Олена Толкачова вирішила розповісти подробиці скандалу в інтерв’ю журналістам телеканалу "Київ 24".

Як відомо, на великий форум Клубу молодих підприємців (Young Business Club) як одного зі спікерів було запрошено керівницю Патронатної служби "Ангели Азову" Олену Толкачову.

Під час заходу до неї підійшли організатори та "попросила сховатися десь у кутку, бо чоловіків на цьому заході лякає військова форма". Олена Толкачова записала відеозвернення, в якому розповіла про те, що сталося, і цей пост в соцмережі викликав величезний резонанс у суспільстві.

Після цього, за словами Толкачової, їй зателефонували організатори заходу та запропонували якось "зам’яти цю ситуацію". Крім цього, вони хотіли, щоб відео було видалено із соціальних мереж.

"Через кілька хвилин після того, як ми опублікували відео зателефонували організатори. Вони пропонували "зам’яти" якось цю ситуацію і хотіли, щоб ми прибрали відео. Хотіли також поспілкуватися та записати спільне відео про те, що ми порозумілися", — заявила військова під час інтерв’ю.

Також Толкачова зазначила, що їй пропонували розповісти про досягнення "мирової угоди", проте це стосувалося не лише її, а всіх військових, яких образили своєю хамською поведінкою організатори форуму. Саме тому вона вже не могла самостійно прийняти таке рішення.

"Вони хотіли, щоб я розповіла про досягнення мирової угоди, але я вже не могла, скажімо так, вирішувати це за інших військових, оскільки образили не особисто мене, не нашу організацію, не "Азов", не третю штурмову, а всіх військових взагалі. Ми разом прийняли рішення про те, що це виглядатиме просто неправильно стосовно військових та українського суспільства, оскільки реакція реально була дуже бурхливою", — резюмувала Олена Толкачова .

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві спалахнув мовний скандал між пасажирками та водієм таксі Bolt, який відмовився розмовляти з клієнтками українською мовою та висадив їх із машини.

На подію негайно відреагував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень. Омбудсмен заявив, що чоловік не вдасться уникнути покарання.

Після цього представники компанії Bolt повідомили, що водія було вирішено звільнити та назавжди заблокувати його обліковий запис у додатку сервісу перевезень. Після цього конфлікт отримав несподіване продовження і водієві вручили повістку у військкомат.