В Киеве перекроют движение по одной из улиц: причины и карта

Автовладельцев просят заранее планировать свой маршрут

В ночь на вторник, 7 ноября, в Шевченковском районе Киева будет перекрыто движение по улице Дорогожицкой. Здесь специалисты будут проводить ремонтные работы дорожного покрытия.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Так, движение по улице Дорогожицкой будет перекрыто в ночь на вторник, 7 ноября, с 23:00 до 07:00. Здесь дорожники будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части.

В связи с этим движение транспорта будет перекрыто на участке от улицы Елены Телиги до улицы Парково-Сырецкой.

Улицу перекроют

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киевляне требуют организовать скоростной трамвай на Троещину: детали и схема. На сайте электронных петиций Киевского горсовета появилось предложение об организации скоростного трамвая на Троещину — историческую местность столицы на левом берегу Днепра. Автор петиции в деталях расписал маршрут и приложил схему.