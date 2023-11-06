У Києві перекриють рух однією з вулиць: причини та карта

Автовласників просять заздалегідь планувати свій маршрут

У ніч на вівторок, 7 листопада, у Шевченківському районі Києва буде перекрито рух вулицею Дорогожицькою. Тут фахівці проводитимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Так, рух вулицею Дорогожицькою буде перекрито в ніч проти вівторка, 7 листопада, з 23:00 до 07:00. Тут шляховики укладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

У зв’язку з цим рух транспорту буде перекрито на ділянці від вулиці Олени Теліги до вулиці Парково-Сирецька.

Вулицю перекриють

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кияни вимагають організувати швидкісний трамвай на Троєщину : деталі та схема. На сайті електронних петицій Київської міськради з’явилася пропозиція щодо організації швидкісного трамвая на Троєщину – історичну місцевість столиці на лівому березі Дніпра. Автор петиції детально розписав маршрут і доклав схему.