В Киеве продают однокомнатную квартиру почти за полмиллиона долларов (видео)

Аппартаменты располагаются на десятом этаже

В Печерском районе Киева в ЖК "Taryan Towers" продают квартиру с одной спальней за огромные деньги. Она имеет дизайнерский ремонт, две гардеробные, два санузла и собственную террасу.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Киевский движ". Квартира находится на 10 этаже жилого комплекса, расположенного по улице Иоанна Павла II.

Сообщается, что площадь квартиры составляет 90 квадратных метров. Она имеет дизайнерский ремонт, просторную кухню-гостиную и одну спальню. Также здесь есть две гардеробные, два санузла и терраса.

Квартира укомплектована мебелью и всей необходимой для комфортной жизни техникой. С террасы открывается шикарный вид на столицу.

Цена кваритиры составляет 430 тысяч долларов США.

ЖК "Taryan Towers"

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве сдают в аренду квартиру с персидскими коврами, позолотой и бивнями слона. В Печерском районе столицы предлагают взять в аренду шикарную четырехкомнатную квартиру, которая располагается на территории премиального клубного дома Regent Hill. Владельцы просят 15 тысяч долларов в месяц за авторский ремонт и шикарный вид на монумент Родина-мать.