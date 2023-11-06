У Києві продають однокімнатну квартиру майже за півмільйона доларів (відео)
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Апартаменти розташовуються на десятому поверсі
У Печерському районі Києва у ЖК Taryan Towers продають квартиру з однією спальнею за величезні гроші. Вона має дизайнерський ремонт, два вбиральні, два санвузли та власну терасу.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Київський движ". Квартира знаходиться на 10-му поверсі житлового комплексу, розташованого по вулиці Іоанна Павла II.
Повідомляється, що площа квартири складає 90 метрів квадратних. Вона має дизайнерський ремонт, простору кухню-вітальню та одну спальню. Також тут є дві гардеробні, два санвузли та тераса.
Квартира укомплектована меблями та всією необхідною для комфортного життя технікою. З тераси відкривається шикарний краєвид на столицю.
Ціна квартири складає 430 тисяч доларів США.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві здають в оренду квартиру з перськими килимами, позолотою та бивнями слона. У Печерському районі столиці пропонують взяти в оренду шикарну чотирикімнатну квартиру, яка знаходиться на території преміального клубного будинку Regent Hill. Власники просять 15 тисяч доларів на місяць за авторський ремонт та шикарний вид на монумент Батьківщина-мати.