У Києві продають однокімнатну квартиру майже за півмільйона доларів (відео)

Апартаменти розташовуються на десятому поверсі

У Печерському районі Києва у ЖК Taryan Towers продають квартиру з однією спальнею за величезні гроші. Вона має дизайнерський ремонт, два вбиральні, два санвузли та власну терасу.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Київський движ". Квартира знаходиться на 10-му поверсі житлового комплексу, розташованого по вулиці Іоанна Павла II.

Повідомляється, що площа квартири складає 90 метрів квадратних. Вона має дизайнерський ремонт, простору кухню-вітальню та одну спальню. Також тут є дві гардеробні, два санвузли та тераса.

Квартира укомплектована меблями та всією необхідною для комфортного життя технікою. З тераси відкривається шикарний краєвид на столицю.

Ціна квартири складає 430 тисяч доларів США.

ЖК "Taryan Towers"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві здають в оренду квартиру з перськими килимами, позолотою та бивнями слона. У Печерському районі столиці пропонують взяти в оренду шикарну чотирикімнатну квартиру, яка знаходиться на території преміального клубного будинку Regent Hill. Власники просять 15 тисяч доларів на місяць за авторський ремонт та шикарний вид на монумент Батьківщина-мати.