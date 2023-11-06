В Киеве изменится маршрут популярного троллейбуса: подробности и карта

Пассажиров просят ознакомиться с важной информацией

В Киеве будет изменен маршрут троллейбуса №3, который курсирует от остановки "Железнодорожный массив" до станции метро "Дворец спорта". Для удобства горожан измененному маршруту будет присвоен № 3-А.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс". Известно, что движение троллейбуса будет изменено из-за ремонтных работ на улице Митрополита Василия Липковского.

Так, сообщается о том, что во вторник, 7 ноября, и в четверг, 9 ноября, в столице будет изменен маршрут троллейбуса №3. Движение будет организовано по следующему маршруту:

от Железнодорожного массива до улицы Соломенской по собственному маршруту

далее по проспекту Воздухофлотскому, по улице Ивана Огиенко, по улице Георгия Кирпы, по улице Сичеславской, по улице Гетмана Павла Скоропадского и далее по собственному маршруту.

Причина изменения маршрута троллейбуса №3 — капитальный ремонт дороги по улице Митрополита Василия Липковского.

Жителям и гостям города представители КП "Киевпастранс" приносят свои извинения за временные неудобства.

Пассажиров просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Схема временного маршрута №3-А

Привычная схема движения троллейбуса №3

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