В Киеве в ноябре распустилась сирень (фото)

Аномально теплая осень не перестает радовать горожан

В Деснянском районе столицы внезапно распустились кусты сирени. Этой осенью настолько тепло, что традиционный весенний цветок начал цвести в начале ноября.

Об этом сообщили жители Киева в соцсети. Люди не перестают удивляться капризам природы и наслаждаются стойким ароматом сирени.

Известно, что на днях на Троещине начала цвести сирень сразу на нескольких улицах жилого массива. Цветение сирени в ноябре — это аномальное природное явление, которое обусловлено теплой осенью в этом году. Таким образом кустарники "перепутали" времена года и зацвели по второму кругу.

Стоит отметить, что в Украине сирень обычно цветет в мае. Если же весна ранняя и теплая, то кусты могут распуститься уже в конце апреля. Если же погода холодная, то сирень начинает распускаться в июне.

Цветение же сирени в последний осенний месяц — это действительно необычное зрелище.

На Троещине цветет сирень

На Троещине цветет сирень

На Троещине цветет сирень

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что нужно успеть сделать с розами до наступления зимы, чтобы цветы не болели. В осенние месяцы цветоводы готовят кусты роз к зимовке. До наступления холода важно успеть убрать нездоровые ветви и удалить с роз все больные или отмершие листья.

Кроме того, не забудьте убрать отцветшие цветки и плоды, чтобы роза не тратила энергию на формирование семян. Удаление поголовья побуждает растение направить энергию на развитие корней и стеблей на зиму.