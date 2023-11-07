У Києві в листопаді розпустився бузок (фото)

Аномально тепла осінь не перестає радувати городян

У Деснянському районі столиці раптово розпустилися кущі бузку. Цієї осені настільки тепло, що традиційна весняна квітка почала цвісти на початку листопада.

Про це повідомили мешканці Києва у соцмережі. Люди не перестають дивуватися капризам природи і насолоджуються стійким ароматом бузку.

Відомо, що днями на Троєщині почав цвісти бузок одразу на кількох вулицях житлового масиву. Цвітіння бузку у листопаді — це аномальне природне явище, яке зумовлене теплою погодою восени цього року. Таким чином кущі "переплутали" пори року і зацвіли по другому колу.

Варто зазначити, що в Україні бузок зазвичай цвіте у травні. Якщо ж весна рання та тепла, то кущі можуть розпуститися вже наприкінці квітня. Якщо ж погода холодна, то бузок починає розпускатися у червні.

Цвітіння ж бузку в останній осінній місяць — це насправді незвичайне видовище.

На Троєщині цвіте бузок

На Троєщині цвіте бузок

На Троєщині цвіте бузок

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що потрібно встигнути зробити з трояндами до зими, щоб квіти не хворіли. В осінні місяці квіткарі готують кущі троянд до зимівлі. До настання холоду важливо встигнути прибрати нездорові гілки і видалити з троянд все хворе або відмерле листя.

Крім того, не забудьте прибрати відцвілі квіти та плоди, щоб троянда не витрачала енергію на формування насіння. Видалення поголів’я спонукає рослину спрямувати енергію на розвиток коренів та стебел на зиму.