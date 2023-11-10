В киевском парке произошел массовый мор рыбы (фото)

Причины произошедшего устанавливаются

На днях в Деснянском районе Киева был зафиксирован массовый мор рыбы в озере Алмазное. По информации специалистов, здесь погибло большое количество окуня, верховодки и плотвы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского рыбоохранного патруля. Из озера были взяты пробы воды, которые направлены в ихтиопатологическую лабораторию.

Массовый мор рыбы

Известно, что в озере Алмазное был обнаружен массовая гибель водных биоресурсов. Прибывшие на место происшествия специалисты Киевского рыбоохранного патруля установили, что здесь погибли окунь, плотва обыкновенная, солнечный окунь и верховодка. Всего умерло более 600 экзепляров.

В частности, собщается о гибели окуня обыкновенного — 600 штук, плотвы — 25 штук, солнечного окуня — 15 штук и верховодки — 10 штук. Как оказалось, в озере не было обнаружено патогенных веществ, которые могли привести к гибели рыбы.

азеро Алмазное

Киевским рыбоохранным патрулем была инициирована очистка озера Алмазного от погибших водных биоресурсов. Причины произошедшего установит расследование, которое будут проводить специалисты.

Специалисты исследуют озеро

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском парке выловили гигантскую рыбу. В Голосеевском парке столицы мужчине удалось поймать на удочку огромного толстолоба. Рыбаку помогал напарник, который подсаком достал рыбу из воды и положил ее на берег.