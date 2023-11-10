У київському парку відбувся масовий мор риби (фото)

Причини події встановлюються

Днями у Деснянському районі Києва було зафіксовано масовий мор риби в озері Алмазне. За інформацією фахівців, тут загинула велика кількість окуня,верховодки та плітки.

Про це повідомили у прес-службі Київського рибоохоронного патруля. З озера було взято проби води, які направлені в іхтіопатологічну лабораторію.

Масовий мор риби

Відомо, що в озері Алмазне було виявлено масову загибель водних біоресурсів. Спеціалісти Київського рибоохоронного патруля, які прибули на місце події, встановили, що тут загинули окунь, плітка звичайна, сонячний окунь і верховодка. Усього померло понад 600 екземплярів.

Зокрема, повідомляється про загибель окуня звичайного — 600 штук, плітки — 25 штук, сонячного окуня — 15 штук та верховодки — 10 штук. Як виявилося, в озері не було виявлено патогенних речовин, які б могли призвести до загибелі риби.

азеро Алмазне

Київським рибоохоронним патрулем було ініційовано очищення озера Алмазного від загиблих водних біоресурсів. Причини того, що сталося, встановить розслідування, яке проводитимуть фахівці.

Фахівці досліджують озеро

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському парку виловили гігантську рибу. У Голосіївському парку столиці чоловікові вдалося впіймати на вудку величезного товстолоба. Рибалці допомагав напарник, який підсаком дістав рибу з води та поклав її на берег.