Фудкорт и зона для игр: Киевский зоопарк порадовал питомцев "новостроем" (фото)

Пернатые уже обживают свой новый дом

В киевском зоопарке построили целый жилой комплекс для пернатых, который назвали "Дружный". Здесь с комфортом круглый год будет жить большая семья попугаев-монахов.

Об этом сообщили на сайте КГГА. В последнее время семью пернатых значительно разрослась и им потребовалось отдельное комфортабельное жилье.

Так, сотрудники Киевского зоопарка своими руками соорудили для попугаев-монахов настоящий жилой омплекс, который включает в себя игровую зону, фудкорт и жилые помещения.

Внутри комплекса располагаются каскады гнезд, а на территории возле дома есть просторная "игровая зона", которая включает в себя разнообразные качели, канаты, кормушки, лесенки и грызунки.

Попугаям здесь будет комфортно жить круглый год, так как в жилом комплексе установили автономный инфракрасный обогрев и двухконтурную систему освещения.

Кроме этого, для пернатых заготовили большое количество хвороста. Таким образом они смогут самостоятельно строить гнезда, в которых будут жить и выводить будущее потомство.

Папугаи уже освоились в жилом комплексе и начали обустраивать свой новый дом, который явно пришелся им по душе.

Дом для попугаев

Для справки: Длина тела попугая-монаха составляет 27—30 см, крыла 14—15 см; вес 100 г. Окраска оперения зелёная, грудь бледно-зеленовато-серая с поперечными полосами зелёного цвета. Шея с нижней стороны и передняя часть головы серого цвета, крылья тёмно-бурые, маховые перья синие.

Подхвостье желтовато-зелёное. Клюв толстый, соломенного цвета и сильно загнутый. Радужка коричневая. Хвост ступенчатой формы, длиннее крыла, ноги короткие. Самку от самца отличить почти невозможно, оба пола окрашены одинаково, но самка меньше самца.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском парке произошел массовый мор рыбы. Киевским рыбоохранным патрулем была инициирована очистка озера Алмазного от погибших водных биоресурсов. Причины произошедшего установит расследование, которое будут проводить специалисты.