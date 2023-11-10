Фудкорт та зона для ігор: Київський зоопарк порадував вихованців "новобудом" (фото)

Пернаті вже обживають свій новий будинок

У київському зоопарку збудували цілий житловий комплекс для пернатих, який назвали "Дружний". Тут з комфортом цілий рік житиме велика родина папуг-монахів.

Про це повідомили на сайті КМДА. Останнім часом сім’я пернатих значно розрослося і їм знадобилося окреме комфортне житло.

Так, співробітники Київського зоопарку своїми руками спорудили для папуг-монахів справжній житловий омплекс, який включає в себе ігрову зону, фудкорт і житлові приміщення.

Усередині комплексу розташовуються каскади гнізд, а на території біля будинку є простора "ігрова зона", яка включає різноманітні гойдалки, канати, годівниці, драбинки і гризунки.

Папугам тут буде комфортно жити цілий рік, тому що в житловому комплексі встановили автономний інфрачервоний обігрів та двоконтурну систему освітлення.

Крім цього, для пернатих заготовили велику кількість хмизу. Таким чином вони зможуть самостійно будувати гнізда, в яких житимуть та виводитимуть майбутнє потомство.

Папуги вже освоїлися в житловому комплексі і почали облаштовувати свій новий будинок, який явно припав їм до душі.

Будинок для папуг

Для довідки: Довжина тіла папуги-монаха становить 27-30 см, крила 14-15 см. Забарвлення оперення зелене, груди блідо-зелено-сірі з поперечними смугами зеленого кольору. Шия з нижнього боку і передня частина голови сірого кольору, крила темно-бурі, махові пір’я сині.

Підхвість жовтувато-зелене. Дзьоб товстий, солом’яного кольору і сильно загнутий. Райдужка коричнева. Хвіст ступінчастої форми, довший за крило, ноги короткі. Самку від самця відрізнити майже неможливо, але самка менша за самця.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському парку відбувся масовий мор риби. Київським рибоохоронним патрулем було ініційовано очищення озера Алмазного від загиблих водних біоресурсів. Причини того, що сталося, встановить розслідування, яке проводитимуть фахівці.