В киевском канале выловили огромную экзотическую рыбу: в сети узнали, кто это (фото)

Людей испугала рыба, которую они посчитали мутантом

В Русановском канале, который располагается в Днепровском районе Киева, рыбакам удалось выловить необычную рыбу, которая выглядела достаточно странно. Как оказалось, на удочку людям попался гигантский сом-прилипала птеригоплихт.

Информация о выловленной в канале рыбе появилась в группе "Животный мир Украины" в Фейсбук. Пользователям соцсети удалось идентифицировать рыбу и установить к какому семейству она принадлежит.

Так, в Русановском канале, который окружает жилой массив Русановка, был обнаружен парчовый птеригоплихт. Это вид пресноводных лучепёрых рыб из семейства кольчужных сомов. Экземпляр имел большую голову, длинный хвост, множественные "острые" плавники и необычную окраску.

Кольчужный сом

Родиной птеригоплихтов является Южная Америка. Их можно встретить в речных системах Амазонки, Ориноко, бразильских рек Шингу и Тефе. В наших краях такие сомы не водятся в открытых водоемах, так как они не выдерживают низких температур.

Их заводят аквариумисты, однако для комфортной жизни такому сому необходим аквариум объемом от 200 литров с хорошей фильтрацией и аэрацией воды.

Кольчужный сом

Отмечается, что многие неопытные аквариумисты приобретают таких сомов у недобросовестных продавцов, которое "забывают" предупредить покупателей о реальных размерах рыбы. А такие сомы могут достигать в длину 50 сантиметров и поэтому могут обитать лишь в просторных тропических аквариумах.

Пользователи соцсети предположили, что сома выпустили в канал владельцы аквариума, которые не знали что делать с выросшей до огромных размеров рыбой.

Скорее всего, именно таким образом экзотический сом оказался в столичном водоеме.

Русановский канал

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском парке выловили гигантскую рыбу. В Голосеевском парке столицы мужчине удалось поймать на удочку огромного толстолоба. Рыбаку помогал напарник, который подсаком достал рыбу из воды и положил ее на берег.

Какую приманку и снасти использовал мужчина — неизвестно. Стоит отметить, что поймать такой огромный экземпляр в городском парке — это реальная удача.