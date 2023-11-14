У київському каналі виловили величезну екзотичну рибу: у мережі дізналися, хто це (фото)

Людей налякала риба, яку вони прийняли за мутанта

У Русанівському каналі, що розташований у Дніпровському районі Києва, рибалкам вдалося виловити незвичайну рибу, яка виглядала досить дивно. Як виявилося, на вудку людям попався гігантський сом-прилипала птеригопліхт.

Інформація про виловлену в каналі рибу з’явилася у групі "Тваринний світ України" у Фейсбук. Користувачам соцмережі вдалося ідентифікувати рибу та встановити, до якої родини вона належить.

Так, у Русанівському каналі, що оточує житловий масив Русанівка, було виявлено парчового птеригопліхта. Це вид прісноводних променеперих риб із сімейства кольчужних сомів.

Особь, яку виловили в столиці, мала велику голову, довгий хвіст, множинні "гострі" плавці та незвичайне забарвлення.

Кольчужний сом

Батьківщиною птеригопліхтів є Південна Америка. Їх можна зустріти у річкових системах Амазонки, Оріноко, бразильських річок Шингу та Тефе. У наших краях такі соми не водяться у відкритих водоймищах, оскільки вони не витримують низьких температур.

Їх заводять акваріумісти, проте для комфортного життя такому сому необхідний акваріум об’ємом від 200 літрів з гарною фільтрацією та аерацією води.

Кольчужний сом

Зазначається, що багато недосвідчених акваріумістів купують таких сомів у недобропорядних продавців, яке "забувають" попередити покупців про реальні розміри риби. А такі соми можуть досягати в довжину 50 сантиметрів і тому їм комфортно мешкати лише у просторих тропічних акваріумах.

Користувачі соцмережі припустили, що сома випустили в канал саме власники акваріума, які не знали що робити з рибою, яка виросла до величезних розмірів. Саме таким чином екзотичний сом опинився в столичній водоймі.

Русанівський канал

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському парку виловили гігантську рибу. У Голосіївському парку столиці чоловікові вдалося зловити на вудку величезного товстолоба. Рибалці допомагав напарник, який підсаком дістав рибу з води та поклав її на берег.

Яку приманку та снасті використав чоловік – невідомо. Слід зазначити, що зловити такий величезний екземпляр у міському парку — це справжня удача.