В Киевской области построили самые большие качели в Украине: впечатляющие кадры

Огромные качели выглядят действительно эффектно

Неподалеку от Белой Церкви появилась необычная локация — здесь установили огромные деревянные качели на которых одновременно могут разместиться несколько людей. Отсюда открывается впечатляющая панорама, которая позволяет наслаждаться восходами и закатами солнца.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Необычные качели стали самыми высокими в Украине и данный рекорд будет зафиксирован в Книге рекордов Украины.

Интересная локация расположена в Киевской области возле Белой Церкви. Отмечается, что качели построены на сплошных деревянных бревнах и укреплены мощным котлованом глубиной 3,5 метра. Над сооружением конструкции работала команда из 20 человек в которую входили различные специалисты. Качели имеют высоту 12 метров.

Отмечается, что в в Буковеле (в экопарке "Гуцул Ленд") есть деревянные качели высотой 8 метров 88 сантиметров, а в селе Ольшинки на Закарпатье (комплекс отдыха "Vdoma. Шале в Карпатах") качели высотой 9 метров 45 сантиметров.

Однако качели в Киевской области имеют высоту 12 метров и это является абсолютным рекордом для Украины, что и собираются зафиксировать представители Национального реестра рекордов Украины.

Уже в воскресенье, 19 ноября, здесь будет установлена специальная вышка и произведены замеры. После чего будет зафиксирован рекодр Украины и качели в Киевской области станут самыми высокими деревянными качелями в Украине.

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