У Київській області побудували найбільшу гойдалку в Україні: вражаючі кадри

Величезні гойдалки виглядають справді ефектно

Неподалік Білої Церкви з’явилася незвичайна локація — тут встановили величезну дерев’яну гойдалку, на якій одночасно можуть розміститися кілька людей. Звідси відкривається вражаюча панорама, яка дозволяє насолоджуватися сходами та заходами сонця.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Незвичайні гойдалки стали найвищими в Україні і цей рекорд буде зафіксовано в Книзі рекордів України.

Цікава локація розташована в Київській області біля Білої Церкви. Зазначається, що гойдалка побудована на суцільних дерев'яних колодах і укріплена потужним котлованом глибиною 3,5 метра. Над спорудженням конструкції працювала команда з 20 осіб до якої входили різні фахівці. Гойдалки мають висоту 12 метрів.

Зазначається, що у Буковелі (в екопарку "Гуцул Ленд") є дерев'яна гойдалка заввишки 8 метрів 88 сантиметрів, а в селі Вільшинки на Закарпатті (комплекс відпочинку "Vdoma. Шале в Карпатах") розташована гойдалка заввишки 9 метрів 45 сантиметрів.

Однак гойдалка на Київщині має висоту 12 метрів і це є абсолютним рекордом для України, що і збираються зафіксувати представники Національного реєстру рекордів України.

Вже в неділю, 19 листопада, тут буде встановлено спеціальну вежу та зроблено заміри. Після чого буде зафіксовано рекорд України і гойдалки в Київській області стануть найвищими дерев’яними гойдалками в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві з’явилася незвичайна фотозона. На території парку "Прибережний", що розташований у Дарницькому районі Києва, було відкрито незвичайну фотозону. Конструкція повністю виконана з металу та встановлена у мальовничому місці з видом на Дніпро.