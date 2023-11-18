В Киеве появится новый мурал: как он выглядит и где его рисуют (фото)

Авторы добавляют ярких красок в нашу повседневную жизнь

В Печерском районе Киева на стене многоэтажки художники завершают создание нового яркого мурала. На рисунке будет изображен энергетик и украинский воин, который защищает небо от вражеских атак.

О создании нового мурала сообщил в соцсети Х дизайнер Богдан Гдаль. По его словам, наносить рисунки на плитку не желательно, а поверхность под такое творчество должна быть предварительно подготовлена. Несмотря на это, рисунок уже практически завершили.

Мурал на фасаде многоэтажки в скором времени появится на бульваре Николая Михновского, что в Печерском районе Киева. По предварительным данным, заказчиком нового рисунка выступает ДТЭК.

На мурале будет изображен энергетик в желтой каске и рабочей форме, а также воин ПВО, который сбивает в небе вражеские цели.

Кто именно стал авторам нового мурала — на данный момент неизвестно.

Новый мурал

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в одном из районов Киева появился яркий патриотичный мурал. Дарницком районе столицы на стене многоэтажного дома появился новый патриотичный мурал. На рисунке изображен украинский защитник в камуфляже, который держит на руках двухцветного кота и уверенно смотрит вперед.

Интересно, что на рисунке есть не только надпись "Слава Героям Украины", но и менее заметное слово "Тень". Скорее всего, это позывной бойца, который изображен на мурале.