У Києві з’явиться новий мурал: як він виглядає та де його малюють (фото)

Автори додають яскравих фарб у наше повсякденне життя

У Печерському районі Києва на стіні багатоповерхівки митці завершують створення нового яскравого муралу. На малюнку буде зображено енергетика і українського воїна, який захищає небо від ворожих атак.

Про створення нового муралу повідомив у соцмережі Х дизайнер Богдан Гдаль. За його словами, наносити малюнки на плитку не бажано, а поверхня під таку творчість має бути попередньо підготовлена. Не дивлячись на ці зауваження, малюнок вже практично завершили.

Так, мурал на фасаді багатоповерхівки незабаром з’явиться на бульварі Миколи Міхновського, що у Печерському районі Києва. За попередніми даними, замовником нового стінопису виступає ДТЕК.

На муралі буде зображено енергетик у жовтій касці та робочій формі, а також воїн ППО, який збиває у небі ворожі цілі.

Хто саме став автором нового муралу — наразі невідомо.

Новий мурал

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з районів Києва з’явився яскравий патріотичний мурал. Дарницькому районі столиці на стіні багатоповерхового будинку з’явився новий патріотичний мурал. На малюнку зображено українського захисника у камуфляжі, який тримає на руках двоколірного кота і впевнено дивиться вперед.

Цікаво, що на малюнку є не лише напис "Слава Героям України", а й менш помітне слово "Тінь". Швидше за все, це позивний бійець, який зображений на муралі.