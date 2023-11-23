В Киеве полицейские устроили дрифт на заснеженной дороге: в сети волна реакций

Данное зрелище вызвало недоумение и стало поводом для колких шуток

На днях в социальных сетях появилось видео того, как киевские патрульные "тренируют" свои навыки езды прямо посреди заснеженной проезжей части. Водитель полицейского авто показательно дрифтовал и совершал крутые развороты.

Данное зрелище вызвало неудомение у киевлян и они начали активно обсуждать "эффектный" заезд патрульных. Об этом сообщил киевский Телеграмм-канал "Киевский движ".

Так, по социальным сетям широко разошлось видео, на котором запечатлено, как патрульные полицейские дрифтуют по заснеженной улице. Водитель авто явно пытается продемонстрировать все свои навыки в условиях экстремальной езды и демонстрирует круты развороты.

Данное видео вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для колких шуток. Люди начали писать о том, что патрульные "точно не покупали авто за свои деньги" и таким образом просто "развлекаются":

Однако, стоит отметить, что часть комментаторов встала на сторону патрульных и заявила о том, что полицейские просто тренируются и учатся навыкам возжения в экстремальных условиях:

Для справки: Дрифт — это техника прохождения поворотов, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Также вид автоспорта, основанный на зрелищности прохождения поворотов в заносе. Обычно используются автомобили с задним приводом.

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