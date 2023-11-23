У Києві поліцейські влаштували дрифт на засніженій дорозі: у мережі хвиля реакцій

Дане видовище викликало подив і стало приводом для жартів

Днями у соціальних мережах з’явилося відео того, як київські патрульні "тренують" свої навички їзди прямо посеред засніженої проїжджої частини. Водій поліцейського авто показово дрифтував і виконував різноманітні розвороти.

Дане видовище викликало подив у киян і вони почали активно обговорювати "ефектний" заїзд патрульних. Про це повідомив київський телеграм-канал "Київський движ".

Так, соціальними мережами широко розійшлося відео, на якому зафіксовано, як патрульні поліцейські дрифтують засніженою вулицею. Водій авто явно намагається продемонструвати всі свої навички в умовах екстремальної їзди та демонструє круті розвороти.

Дане відео викликало широкий суспільний резонанс і стало приводом для жартів. Люди почали писати про те, що патрульні "точно не купували авто за свої гроші" і таким чином просто "розважаються".

Також відео почали жартівливо порівнювати з фільмом "Токійський дріфт", який розповідає про життя стріт-рейсерів.

Однак, варто зазначити, що частина коментаторів стала на бік патрульних і заявила про те, що поліцейські просто тренуються та вдосконалюють навички їзди в екстремальних умовах:

Дріфт — це техніка проходження поворотів, що характеризується використанням керованого занесення на максимально можливих для утримання на трасі швидкості та кута до траєкторії. Також вид автоспорту, заснований на видовищності проходження поворотів у заметі. Зазвичай використовуються автомобілі із заднім приводом.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що названо ТОП-3 для зими в Україні, які подолають будь-який сніг та лід. Не кожен автомобіль може впоратися зі строгими зимовими умовами, наприклад, снігом та льодом. Тут потрібні хороші колеса, повний привід та інші важливі опції типу підігріву сидінь, керма та інше.