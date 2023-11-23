Впервые за десятилетия: для посетителей полностью открыли большую лаврскую колокольню (фото)

Всем желающим предлагают посетить эту уникальную локаци

В Киеве, впервые за 30 лет, жители и гости столицы смогут подняться на самую высокую точку колокольни в "Киево-Печерской лавре". После масштабной реконструкции посетители смогут попасть в галереи, расположенные по кругу башни, и увидеть Киев с высоты птичьего полета.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Последний раз подобную экскурсию проводили в 1990-х годах.

Так, впервые за десятки лет самая наивысшая часть лаврской колокольни будет полностью доступна для посещения. Специалистам удалось привести в порядок и отремонтировать третий и четвертый ярусы колокольни, которые длительное время находились в аварийном состоянии.

Благодаря помощи меценатов была проведена реконструкция галерей 3-го и 4-го ярусов, а также выполнен внешний ремонт девяти колонн. Здесь устранили все повреждения, которые на протяжении десятилетий появлялись на территории колокольни.

На данный момент посетители могут попасть во все галереи, расположенные по кругу башни, и увидеть Киев с высоты птичьего полета.

Известно, что колокольню начали ремонтировать еще в 2021 году, но в тот момент строители выполнили только первую очередь работ.

"Колокольня нуждалась в серьезных высотных работах. Десятилетиями верхние ярусы были не доступны для посещения", — отметил директор заповедника Максим Остапенко.

На данный момент данные локации полностью отреставрированы и доступны для посещения. Продолжительность экскурсии, для всех желающих, составляет 1 час. Сотрудники заповедника советуют обуть удобную обувь и тепло одеваться для поднятия на колокольню.

Фото: hromadske

Для справки: Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Одна из важнейших православных святынь, третий Удел Богородицы.

Принято считать, что Печерский монастырь был основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом. За этот период Печерский монастырь был одним из важнейших духовных оплотов. В 1688 году монастырь получил статус лавры.

Как известно, лаврская колокольня является самым высоким церковным сооружением Киева, ее высота составляет 96,5 метра. Она является восьмигранной 4-этажной башней. Чтобы подняться на верхушку колокольни, нужно преодолеть 374 ступеньки.

Каменная колокольня построена в 1731-1744 годах по проекту архитектора Иоганна-Готтфрида Шеделя. На строительство колокольни было потрачено около 5 миллионов кирпичей различной формы и размеров. Высокохудожественная керамика изготавливалась на лаврских кирпичных заводах по рецепту и под наблюдением Шеделя.

Ранее "Телеграф" расказывал о том, что изменит переход Лавры на новый календарь. Киево-Печерская лавра с 15 ноября перешла на новый церковный календарь – новоюлианский. Об этом сообщил наместник Лавры архимандрит Авраамий. Какие изменения это повлечет за собой в религиозной практике верующих и почему главная православная святыня Украины медлила с этим решением, разбирался "Телеграф".