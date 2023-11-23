Вперше за десятиліття: для відвідувачів повністю відкрили велику лаврську дзвіницю (фото)

Всім бажаючим пропонують відвідати цю унікальну локацію

У Києві, вперше за 30 років, мешканці та гості столиці зможуть піднятися на найвищу точку великої лаврської дзвіниці у "Києво-Печерській лаврі". Після масштабної реконструкції відвідувачі зможуть потрапити до галерей, що розташовані по колу вежі, та побачити Київ із висоти пташиного польоту.

Про це повідомили у прес-службі Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Востаннє подібну екскурсію проводили у 1990-х роках.

Так, уперше за багато років найвища частина лаврської дзвіниці буде повністю доступна для відвідування. Фахівцям вдалося впорядкувати і відремонтувати третій і четвертий яруси дзвіниці, які тривалий час перебували в аварійному стані.

Завдяки допомозі меценатів було проведено реконструкцію галерей 3-го та 4-го ярусів, а також виконано зовнішній ремонт дев’яти колон. Тут усунули усі пошкодження, які протягом десятиліть з’являлися на території дзвіниці.

На даний момент відвідувачі можуть потрапити до всіх галерей, розташованих по колу вежі, та побачити Київ з висоти пташиного польоту.

Відомо, що дзвіницю почали ремонтувати ще 2021 року, але на той момент будівельники виконали тільки першу чергу робіт.

"Дзвіниця потребувала серйозних висотних робіт. Десятиліттями верхні яруси були недоступні для відвідування", — зазначив директор заповідника Максим Остапенко.

Наразі ці локації повністю відреставровані і доступні для відвідування.

Тривалість екскурсії для всіх бажаючих становить 1 годину. Співробітники заповідника радять взути зручне взуття та тепло одягатися для підняття на дзвіницю.

Для довідки: Києво-Печерська лавра – один із перших за часом заснування монастирів Київської Русі. Одна з найважливіших православних святинь, третя доля Богородиці.

Прийнято вважати, що Печерський монастир було засновано 1051 року за Ярослава Мудрого ченця. За цей період Печерський монастир був одним із найважливіших духовних оплотів. У 1688 році монастир набув статусу лаври.

Фото: hromadske

Як відомо, лаврська дзвіниця є найвищою церковною спорудою Києва, її висота становить 96,5 метра. Вона є восьмигранною 4-поверховою вежею. Щоб піднятися на верхівку дзвіниці, потрібно здолати 374 сходинки.

Кам'яна дзвіниця споруджена у 1731-1744 роках за проєктом архітектора Йогана-Готтфріда Шеделя. На будівництво дзвіниці було витрачено близько 5 мільйонів цеглин різної форми й розмірів. Високохудожня кераміка виготовлялася на лаврських цегельних заводах за рецептом та наглядом Шеделя.

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