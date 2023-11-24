В самом центре Киева у курьера на ходу вспыхнул мопед (видео)

Причины произошедшего предстоит установить компетентным органам

Утром в пятницу, 24 ноября, в центре Киева произошло ЧП — во время движения у работника одной из служб доставок загорелся мопед. На месте происшествия работали правоохранители и спасатели, которые ликвидировали возгорание.

Об этом сообщили очевидцы в Телеграм-канале "Киевский движ". По предварителным данным, никто не пострадал.

Известно, что на пересечении улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко у водителя мопеда внезапно загорелось его транспортное средство. Как оказалось, за рулем был работник одной из служб доставки.

Инцидент произошел напротив Бессарабского рынка.

Место происшествия

На место происшествия оперативно подоспели правоохранители, которые начали ликвидировать возгорание. Также на вызов прибыли и спасатели. К счастью, возгорание удалось оперативно ликвидировать и устранить последствия ЧП.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киевской области водитель протаранил сразу пять машин. Прибывшие на вызов правоохранители установили личность горе — водителя: им оказался 22-летний местный житель. В ходе общения с парнем копы заподозрили, что он находится в неадекватном состоянии.