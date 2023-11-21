В Киевской области водитель протаранил сразу пять машин (фотофакт)

К счастью, обошлось без пострадавших

В ночь на вторник, 21 ноября, в Броварах водитель легкового автомобиля утратил контроль над своим транспортным средством и протаранил сразу несколько припаркованных во дворе пятиэтажного дома автомобилей. Инцидент произошел около 01:30 часов.

Прибывшие на вызов правоохранители оперативно установили личность водителя и составили на него админпротоколы. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

Известно, что 22-летний водитель легкового автомобиля протаранил сразу пять припаркованных машин. Инцидент произошел в Броварах по улице Олимпийская.

Авария произошла в Броварах

Стоит отметить, что все транспортные средства получили значительные механические повреждения. К счастью, из людей никто не пострадал.

Прибывшие на вызов правоохранители установили личность горе — водителя: им оказался 22-летний местный житель. В ходе общения с парнем копы заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянение. После прохождения теста было установлено, что в крови нарушителя присутствует 1,42 промилле алкоголя.

На виновника ДТП полицейские составили сразу несколько админпротоколов. Его дальнейшую судьбу решит суд.

ДТП произошло в Броварах

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что виновницу смертельного ДТП в Киеве взяли под стражу: она оказалась внучкой непростого человека. По предварительным данным, 20-летняя водитель находилась в момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения.

Напомним, что девушка устроила смертельное ДТП и сбежала с места аварии. В результате произошедшего 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойты" скончались на месте аварии. Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.