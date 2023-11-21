У Київській області водій протаранив одразу п’ять машин (фотофакт)

На щастя, обійшлося без постраждалих

У ніч на вівторок, 21 листопада, у Броварах водій легкового автомобіля втратив контроль над своїм транспортним засобом та протаранив відразу кілька припаркованих у дворі п’ятиповерхового будинку автомобілів. Інцидент стався близько 01:30 години.

Правоохоронці, які прибули на виклик, оперативно встановили особу водія і склали на нього адмінпротоколи. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.

Відомо, що 22-річний водій легкового автомобіля протаранив одразу п’ять припаркованих машин. Інцидент стався у Броварах на вулиці Олімпійській.

Аварія сталася у Броварах

Усі транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На щастя, із людей ніхто не постраждав.

Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили особу горе — водія: ним виявився 22-річний місцевий мешканець. У ході спілкування з хлопцем копи запідозрили, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Після проходження тесту було встановлено, що в крові порушника є 1,42 проміле алкоголю.

На водія поліцейські склали одразу кілька адмінпротоколів. Його подальшу долю вирішить суд.

ДТП сталося у Броварах

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що винуватку смертельної ДТП у Києві взяли під варту: вона виявилася онукою непростої людини. За попередніми даними, 20-річна водій перебувала у момент скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід.

Нагадаємо, що дівчина влаштувала смертельну ДТП та втекла з місця аварії. Внаслідок події 40-річний водій та 39-річний пасажир "Тойти" померли на місці аварії. Дівчині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.