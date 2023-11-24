У самому центрі Києва у кур'єра на ходу спалахнув мопед (відео)

Причини події належить встановити компетентним органам

Вранці у п’ятницю, 24 листопада, в центрі Києва сталася НП — під час руху у працівника однієї зі служб доставок спалахнув мопед. На місці події працювали правоохоронці та рятувальники, які ліквідували займання.

Про це повідомили очевидці у Телеграм-каналі "Киевский движ". За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Відомо, що на перетині вулиці Хрещатик та бульвару Тараса Шевченка у водія мопеда раптово спалахнув його транспортний засіб. Як виявилося, за кермом був працівник однієї із служб доставки.

Інцидент стався напротив Бессарабського ринку.

Місце події

На місце події оперативно прибули правоохоронці, які почали ліквідовувати спалах. Також на виклик приїхали й рятувальники. Транспортний засіб загасили та ліквідували наслідки події.

Причини та обставини НП встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Київській області водій протаранив одразу п’ять машин. Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили особу горе — водія: ним виявився 22-річний місцевий житель. Під час спілкування з хлопцем копи запідозрили, що він перебуває у неадекватному стані.