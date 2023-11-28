На Киевщине пропала девочка-подросток: приметы и фото

В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области

Во вторник, 28 ноября, к правоохранителям за помощью обратилась взволнованная женщина, которая просила помочь в поисках ее 15-летней внучки. Девочка пошла в учебное заведение, но там так и не появилась.

Об єтом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины. В настоящее время поисками подростка занимаются правоохранители Киевской области. Всех неравнодушных также просят помочь в поисках.

Известно, что 15-летняя жительница Белой Церкви Алена Забияка пошла в учебное заведение, однако там не появилась. Ее местонахождение на данный момент не установлено.

Девочка учится в Белой Церкви

Приметы пропавшей девочки: рост 162 см, волосы крашеные темного цвета, худощавого телосложения.

Была одета: черная длинная куртка с капюшоном, серые кроссовки с белыми шнурками, под курткой кофта в черно-белую полоску, имеет рюкзак в мелкую шахматную клетку черно-белого цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении девочки, то правоохранители просят незамедлительно обратиться на спецлинию "102", или в Белоцерковское управление полиции Киевщины по телефонам: (04563) 5-29-38 или (093) 407-42-65.

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