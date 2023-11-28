На Київщині зникла дівчинка-підліток: прикмети та фото

У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області

У вівторок, 28 листопада, до правоохоронців по допомогу звернулася схвильована жінка, яка просила допомогти у пошуках її 15-річної онуки. Дівчинка пішла до навчального закладу, але там так і не з’явилась.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини. Наразі пошуками підлітка займаються правоохоронці Київської області. Усіх небайдужих також просять допомогти у пошуках.

Відомо, що 15-річна мешканка Білої Церкви Альона Забіяка пішла до навчального закладу, проте там не з’явилася. Її місцезнаходження наразі не встановлено.

Дівчинка навчається у Білій Церкві

Прикмети зниклої дівчинки: зріст 162 см, волосся фарбоване темного кольору, худорлявої статури.

Була одягнена: довга чорна куртка з капюшоном, сірі кросівки з білими шнурками, під курткою кофта в чорно-білу смужку, має рюкзак в дрібну шахову клітинку чорно-білого кольору.

Якщо ви володієте якоюсь інформацією про місцезнаходження дівчинки, то правоохоронці просять негайно звернутися на спецлінію "102", або до Білоцерківського управління поліції Київщини за телефонами: (04563) 5-29-38 або (093) 407-42-65.

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