В Киеве начали снимать фильм ужасов: сюжет получился интригующим (фото)

Съемки стартовали с проведения "магического" ритуала

В Киеве стартовали съемки хоррора под названием "Конотопская ведьма". Интересно, что создатели вдохновлялись как древнеукраинсками легендами о конотопских ведьмах, так и реальной историей жительницы Конотопа, которая бесстрашно проклинала оккупанта в самом начале войны.

Создатели стремятся как можно точнее воссоздать атмосферу войны, в которой уже второй год находятся украинцы. Об этом сообщается на официальном сайте FILM.UA Group.

На создание фильма творцов вдохновил образ ведьм из древнеукраинских легенд, а также реальная история конотопчанки, случившаяся в начале полномасштабного вторжения. Угрожая тем, что "в Конотопе каждая вторая — ведьма", она бесстрашно проклинала российского солдата, который ворвался на танке в ее родной город.

Кадры со съемок

По сюжету фильма древняя ведьма из Конотопа, влюбившись в обычного парня, давно отреклась от своих ведьминских сил, но после того, как с началом полномасштабного вторжения российские солдаты захватывают город и жестоко убивают ее любимого, решает отомстить. Она озвращает свои силы и обрушивает кровавые кары на убийц ее жениха.

Стоит отметить, что авторы картины намереваются донести до зрителей глубокий посыл о том, как важно удержаться на грани человечности и самим не превратиться в монстров, желая беспощадной расправы врагам.

Съемочный процесс команда начала "ведьминским ритуалом" с куклами-вуду, который получил название "игла в орка".

Кадры со съемок

Хоррор будут снимать в Киеве и Киевской области — на локациях, которые подчеркивают атмосферу мистицизма и погружают в холодную сине-серую гамму. В частности, в Пуще-Водице, лесу в Конча-Заспе, заброшенной тюрьме НКВД, в Ирпене и собственно в Конотопе.

В широкий прокат хоррор "Конотопская ведьма" выйдет в следующем году. Производство фильма осуществляется за счет FILM.UA и благодаря привлеченным частным инвестициям.

Кадры со съемок

Ранее "Телеграф" рассказывал о ТОП-5 нелепых фильмов россиян о войне с Украиной. Чего стоят только самые названия, как "Ополченочка", "Солнцепек" (интригует, да?), "Свидетель". По замыслу авторов, это должно быть пафосное и идейное кино, возвышающее патриотический дух. Но на деле получилось несколько иначе.