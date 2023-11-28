У Києві почали знімати фільм жахів: сюжет вийшов інтригуючим (фото)

Зйомки стартували з проведення "магічного" ритуалу

У Києві стартували зйомки горору під назвою "Конотопська відьма". Цікаво, що творці надихалися як давньоукраїнськими легендами про конотопські відьми, так і реальну історію Конотопської жительки, яка безстрашно проклинала окупанта на самому початку війни.

Творці прагнуть якнайточніше відтворити атмосферу війни, в якій вже другий рік перебувають українці. Про це повідомляється на офіційному сайті FILM.UA Group.

На створення фільму творців надихнув образ відьом із давньоукраїнських легенд, а також реальна історія конотопчанки, яка сталася на початку повномасштабного вторгнення. Погрожуючи тим, що "в Конотопі кожна друга — відьма", вона безстрашно проклинала російського солдата, який увірвався на танку до її рідного міста.

Кадри зі зйомок

За сюжетом фільму давня відьма з Конотопу, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил, але після того, як з початком повномасштабного вторгнення російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вирішує помститися. Вона огортає свої сили та обрушує криваві кари на вбивць її нареченого.

Варто зазначити, що автори картини мають намір донести до глядачів глибоке посилання про те, як важливо утриматися на межі людяності і самим не перетворитися на монстрів, бажаючи нещадної розправи ворогам.

Знімальний процес команда розпочала "відьомським ритуалом" із ляльками-вуду, який отримав назву "голка в орка".

Кадри зі зйомок

Хорор зніматимуть у Києві та Київській області — на локаціях, які підкреслюють атмосферу містицизму та занурюють у холодну синьо-сіру гаму. Зокрема, у Пущі-Водиці, лісі в Кончі-Заспі, покинутій в’язниці НКВС, в Ірпені та власне в Конотопі.

У широкий прокат хорор "Конотопська відьма" вийде наступного року. Виробництво фільму здійснюється за рахунок FILM.UA та завдяки залученим приватним інвестиціям.

Кадри зі зйомок

Раніше "Телеграф " розповідав про ТОП-5 безглуздих фільмів росіян про війну з Україною. Чого варті лише самі назви, як "Ополченочка", "Сонцепек" (інтригує, так?), "Свідок". За задумом авторів, це має бути пафосне та ідейне кіно, що підносить патріотичний дух. Але насправді вийшло дещо інакше.