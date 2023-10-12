Это должны быть идейные фильмы, но получилось несколько иначе

На днях представительство Президента Украины в АРК сообщило, что россияне снимают еще два пропагандистских фильма об оккупации Крыма и юга Украины для тех, кто еще не отошел от трэш-фильма "Миссия Ганг". Это боевик "10 дней до весны" об оккупации Крыма 2014 года и фильм "Очистка" о событиях в регионах. Одна секунда в гугле и перед нами дикий кринж. "Весенний" фильм рассказывает о семейке Жилиных, в которую входят благородный "беркутовец", хирург и симферопольская учительница-берегиня — они поссорились из-за разделения дома умершего отца прямо на его похоронах. На фоне происходит аннексия Крыма, и семья мирится.

И это еще не все, чем балуют российского зрителя. Это более десятка фильмов, связанных с Донбассом и захватом Крыма, да и самой полномасштабной войной. Чего стоят только самые названия, как "Ополченочка", "Солнцепек" (интригует, да?), "Свидетель". По замыслу авторов, это должно быть пафосное и идейное кино, возвышающее патриотический дух. Но на деле получилось несколько иначе.

"Свидетель" или эпическая попытка врать

Что бы увидел бельгийский скрипач под Киевом — показано на кадрах украинских городов после деоккупации. Но российское кино "Свидетель" утверждает, что не все так однозначно и придумывает сюжет о европейце, приезжающем в Киев дать концерт в феврале 2022 года и утром 24 февраля просыпается от взрывов. На минуточку взрывы в Киеве были слышны из-за начала войны, которую якобы сама Украина и начала на Донбассе.

Это – портрет Гитлера в атмосферном кабинете "укронацистов" из российского кино "Свидетель"

Бельгиец убегает в маленький поселок под Киевом под названием Семидвери (примерно так россияне себе понимают логику украинских топонимов). Далее он становится свидетелем "ужасающих преступлений" и, как сказано в анонсе, "старается не просто выжить, но и донести правду, что происходит до всего мира". А видит он "укронацистов", заставляющих его играть "гимн люфтваффе", пытают под портретом Гитлера. Ну и еще фильм рассказывает, что в Киеве вроде бы нет никакой угрозы и на город не падают никакие ракеты (какие ракеты тогда разбудили бельгийца — загадка, конечно), наверное, нам всем показалось.

В одной из сцен ВСУ привозят его на склад, куда как украинцы свозили украденные сами у себя телевизоры и стиральные машины. А потом скрипач все же сбегает, садится где-то в Европе перед большой аудиторией и говорит: "Сейчас я вам расскажу, как все происходило на самом деле". В общем, это зрелище на два часа.

"Ополченочка"

В 2019 году вышел фильм "Ополченочка", снявший некий "Луганфильм", это его первая художественная картина и выглядит она соответственно. Прототипом главной героини стала Светлана Дрюк, которая за два месяца до премьеры перешла на украинскую сторону и стала помогать разведке. В тизере фильма использованы реальные кадры со Светланой и ее однополчанками.

Одна из женщин лысая, потому что побрила голову перед поступлением в танковый батальон

По сюжету учительница Анна вступила в армию, потому что ее дочь отвез в Харьков муж. Катя — режиссер из Санкт-Петербурга влюбилась в "атамана Егора", но тот стал двухсотым в день свадьбы в своем белом костюме, поэтому она бреет голову налысо и вступает в образование боевиков под названием "народная милиция "ЛНР". Третьей стала стритрейсер Светлана.

В фильме много эпических сцен, среди которых "чаёвничаенье" в церкви, когда Катя в папахе на голове сидит в одной комнате со священником и ополченцем, а на стене висит фото патриарха Кирилла. Для атмосферы, в фильме много водки, разного алкоголя, а когда боевики пьют, то в столах торчат ножи. Все остальное фильма Катя продолжает ходить лысой, что выглядит довольно причудливо, а женский экипаж "защищает Донбасс от "украинских фашистов".

Батюшка, женщина в папахе и "казак"

"Солнцепек"

Этот фильм относительно новый (2021 год), но не менее кринжевый, потому что его финансировал евгений Пригожин и там в героическом свете изображен ПВК "Вагнера". В фильме с названием "Солнцепек" (по аналогии с огнеметной системой калибра 220-мм, использующей термобарические неуправляемые реактивные снаряды) авторам хватает наглости обыгрывать это название во фразах "жаркая весна". События разворачиваются в мае 2014 года, где изображается "Луганск, цветущий край", который впоследствии превращается в некую "луганскую бензопилу" с кровью, конечно же, обстрелами школ совершают мифические бандеровцы.

Фильм, где всех спасают "вагнеровцы"

Так, по сюжету российских кинематографистов, все украинские военные в фильме – сплошные преступники, они обстреливают из "Солнцепёков" мирные города и поселки. В конце появляются бойцы "группы Вагнера", настоящие "герои", которые спасают мирных жителей и помогают эвакуироваться семье бывшего афганца. Этот фильм довольно странно героизирует наемников, которые наконец стали такими влиятельными, что устроили переворот, хотя и неудачный.

"Лучшие в аду"

Это приключенческий экшн, но по-русски. Поэтому вместо каких-то голливудских историй здесь изображаются "вагнеровцы", такие брутальные бойцы в масках, у которых есть бесконечный запас оружия: в кадре ведут огонь то из автоматов, то из минометов, то из гаубиц, то из танков и самолетов. По сюжету две группы противников борются за несколько зданий среди разбомбленного города. Но вдруг главным фактором оказывается не оружие, а русский дух (здесь можно было бы вспомнить важность боеприпасов) благодаря которому главный герой с позывным полигоном дошел до верхнего этажа высотки и получил координаты.

Самым смешным в фильме о "вагнеровцах" стало его название, потому что в этом году пережили не все создатели ленты

По иронии, создатели фильма один за другим действительно становятся "Лучшими в аду", потому что автор сценария Алексей Нагин погиб под Бахмутом в сентябре прошлого года, а Евгений Пригожин сел не в тот самолет.

"Донбасс. Окраина"

Фильм собрал истории людей, пытающихся выжить во время обстрелов окрестностей Донецка. Режиссеры сделали сюрреалистический коктейль из военного ВСУ с украинским шевроном, "ДНР-овца" с георгиевской лентой, двух местных жительниц, волонтеров из Киева и глухого мальчика. Лидером группы, конечно, становится боевик, во дворе лежат трупы, которые надо быстрее похоронить, а еще где-то надо добыть воду, еду и лекарства.

В ходе ленты авторы показывают, что на самом деле это Украина воюет с Украиной. Фильм вышел в широкий прокат 12 июня 2019, в день россии.

Ранее "Телеграф" писал, что фильм-пропаганда россии о Буче оказался одним из худших в истории. россияне пытаются скрыть позор, но у них это не выходит.