Фильм-пропаганда рф о Буче оказался одним из худших в истории: провал скрывают всей россией

Даже росСМИ не "облизывают" фильм

Российский пропагандистский фильм "Свидетель", который перевирает историю зверств россиян в Буче, эпично провалился после выхода. Россияне пытаются скрыть позор, но у них не получается.

Так, по данным популярного Telegram-канала "Можем объяснить", данная кинокартина стала одним из худших фильмов в истории человечества — согласно рейтингу IMDb. Хуже результаты лишь у семи фильмов.

"Этой ленты одинаково стесняются как российские пропагандисты, так и сервисы "Яндекса", — говорится в посте.

Россияне стыдливо пытаются спрятать оценки своего детища. Например, на сайте "Кинопоиска" вместо рейтинга у фильма "Свидетель" висит зглушка "Недостаточно оценок, рейтинг формируется". При этом, отмечают авторы, оценок ему поставили вполне достаточно — около 4 тыс. У американского боевика "Гранд туризмо" всего 2 тыс. оценок, но его рейтинг доступен пользователям.

Также у пропагандистского фильма нет и рецензий.

"Попытка корреспондента "МО" оставить отзыв к фильму окончилась неудачей — он так и не был опубликован администраторами сайта" — говорят авторы поста.

Однако Z-фильм все же получил положительные отзывы в интернете, но, как утверждается в материале, их оставили боты. Например, восемь из них были написаны пользователями, у которых эти отзывы стали первыми в их аккаунтах.

"Даже российская пропаганда не хвалит фильм — настолько он плох. В российских медиа практически невозможно найти отзывов о "Свидетеле". Одним из немногих похвалить фильм решила близкая к Николаю Патрушеву газета "Аргументы и факты". Автор текста решил привести восторженные отзывы о фильме из соцсетей: "Сильно, мощно, больно" (при этом, ссылок на эти комментарии в тексте нет, как нет их и в самих соцсетях, убедился "МО"). "АиФ" даже постеснялся подписать текст фамилией реального автора, им стал вымышленный "журналист", — обращают внимание в сети.

Для справки: фильм "Свидетель" рассказывает историю скрипача из Бельгии Даниэля Коэна, приехавшего на гастроли в Киев в конце февраля 2022 года. Там он становится свидетелем "бесчеловечных преступлений украинских военных".

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне собрались снимать в Украине кино о Бахмуте, но люди отказались в нем играть.