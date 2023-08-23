Фільм-пропаганда рф про Бучу виявився одним із найгірших в історії: провал приховують усією росією

Навіть росЗМІ не "облизують" фільм

Російський пропагандистський фільм "Свідок", який перекручує історію звірств росіян у Бучі, епічно провалився після виходу. Росіяни намагаються приховати ганьбу, але у них це не виходить.

Так, за даними популярного Telegram-каналу "Можемо пояснити", ця кінокартина стала одним із найгірших фільмів в історії людства — згідно з рейтингом IMDb. Гірші результати лише у семи фільмів.

"Цієї стрічки однаково соромляться як російські пропагандисти, так і сервіси "Яндекса", — йдеться в пості.

Росіяни сором’язливо намагаються приховати оцінки свого дітища. Наприклад, на сайті "Кінопошук" замість рейтингу у фільму "Свідок" висить зглушка "Недостатньо оцінок, рейтинг формується". При цьому, зазначають автори, оцінок йому поставили цілком достатньо — близько 4 тис. У американського бойовика "Гранд туризмо" всього 2 тис. оцінок, але його рейтинг доступний користувачам.

Також пропагандистський фільм не має і рецензій.

"Спроба кореспондента "МО" залишити відгук до фільму закінчилася невдачею — він так і не був опублікований адміністраторами сайту", — кажуть автори поста.

Однак Z-фільм все ж таки отримав позитивні відгуки в інтернеті, але, як стверджується в матеріалі, їх залишили боти. Наприклад, вісім з них були написані користувачами, у яких ці відгуки стали першими в їхніх облікових записах.

"Навіть російська пропаганда не хвалить фільм — настільки він поганий. У російських медіа практично неможливо знайти відгуків про "Свідка". Одним із небагатьох похвалити фільм вирішила близька до Миколи Патрушева газета "Аргументи та факти". Автор тексту вирішив навести захоплені відгуки про фільм соцмереж: "Сильно, потужно, боляче" (при цьому, посилань на ці коментарі в тексті немає, як немає їх і в самих соцмережах, переконався "МО"). "АіФ" навіть посоромився підписати текст прізвищем реального автора, ним став вигаданий" журналіст", — звертають увагу в мережі.

Довідково: фільм "Свідок" розповідає історію скрипаля з Бельгії Даніеля Коена, який приїхав на гастролі до Києва наприкінці лютого 2022 року. Там він стає свідком "нелюдських злочинів українських військових".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни зібралися знімати в Україні кіно про Бахмут, але люди відмовилися грати в ньому.