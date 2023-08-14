"А чого не генерала одразу?": у мережі обурюються через нове звання пропагандиста Прилєпіна

Сам прилєпін також прокоментував своє підвищення

Російський письменник, ексдепутат і пропагандист захар прілєпін, який у травні був підірваний у своєму авто в нижньогородській області, отримав звання підполковника Росгвардії.

Про це повідомила прессекретар співголови партії "Справедлива росія — За правду" Єлизавета Кондакова, пише ТАСС.

"У зв’язку із призначенням заступником командира полку особливого призначення "Оплот" з військово-політичної роботи захару прилєпіну присвоєно звання підполковника Росгвардії", — сказала вона.

Водночас сам прилєпін заявив, що нове звання – це честь та величезне завдання.

"Той величезний поворот, що робить російська історія, ставить жорсткі виклики — і ми приймаємо їх. Дякуємо за довіру керівництву Росгвардії та президента, який наділив наші полки розгвардійськими новими повноваженнями й важким озброєнням", — додав він.

Як відреагували у мережі

Поки прилєпін радіє своєму новому званню, у російських пабликах уже прокотилася хвиля обурення. Користувачі мережі не поділяють із пропагандистом таких емоцій і зазначають, що якщо вже звання дають у росії просто так, то чому письменник не отримав одразу генерала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 травня 2023 року автомобіль захара прилєпіна, в якому знаходився він сам, було підірвано. Чоловік, який перебував за кермом, загинув миттєво. прилєпіну ж вдалося вижити. Через кілька днів пропагандист вийшов на зв’язок із лікарняної палати та привітав росіян із Днем перемоги.