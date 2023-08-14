"А че не генерала сразу?": в сети негодуют из-за нового звания пропагандиста Прилепина

Сам прилепин также прокомментировал свое повышение

Российский писатель, экс-депутат и пропагандист захар прилепин, который в мае был взорван в собственном авто в Нижегородской области, получил звание подполковника Росгвардии.

Об этом сообщила пресс-секретарь сопредседателя партии "Справедливая россия — За правду" Елизавета Кондакова, пишет ТАСС.

"В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе захару прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии", — сказала она.

В то же время сам Прилепин заявил, что новое звание — это честь и огромное задание.

"Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы — и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением", — добавил он.

Как отреагировали в сети

Пока прилепин радуется своему новому званию, в российских пабликах уже прокатилась волна негодования. Пользователи сети не разделяют с пропагандистом таких эмоций и отмечают, что если уж звания дают в россии просто так, то почему писатель не получил сразу генерала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 мая 2023 года автомобиль захара прилепина, в котором находился он сам, был подорван. Мужчина, который находился за рулем погиб мгновенно. прилепину же удалось выжить. Спустя несколько дней пропагандист вышел на связь с больничной палаты и поздравил россиян с Днем победы.