Выжил после покушения, теперь поедет воевать: пропагандист прилепин получил "повышение"

Сейчас пропагандист все еще проходит реабилитацию

Бывший депутат государственной думы федерального собрания россии и писатель захар прилепин, на которого в мае совершли покушение, назначен замкомандира нового полка в составе Росгвардии. Ему выдадут тяжелое вооружение и отправят воевать в Украину.

Об этом сообщил сам прилепин в своем Telegram-канале. По информации российского издания Daily Storm, указ о создании этого и других новых полков Росгвардии особого назначения уже подписан владимиром путиным.

По словам прилепина, новое подразделение будет создано из бойцов террористической организации "Оплот". Также в руководство нового полка войдет действующий командир "Оплота" полковник сергей завдовеев. Напомним, что "Оплот" был создан бывшим "главой днр" александром захарченко, которого убили в 2018 году.

Известно, что новому полку выделят отдельную базу, которая будет базироваться в Донецке, и оснастят его танками, артиллерией и другой тяжелой техникой. Российский писатель захар прилепин приступит к выполнению обязанностей сразу после того, как пройдет реабилитацию после покушения, совершенного на него в мае. Напомним, что 6 мая 2023 года автомобиль прилепина взорвался вблизи Нижнего Новгорода. Погиб боевик Александр Шубин "Злой", а сам пропагандист получил ранения и вертолетом был доставлен в больницу.

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