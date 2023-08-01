Рекордные цифры: сколько и какую технику россияне потеряли на фронте в июле

Помимо танков, РСЗО, артсистем и прочего, захватчики также лишились огромного количества живой силы

В ходе полномасштабной войны с июля по август российские оккупанты потеряли на фронте большое количество техники, вооружения, а также 17 820 своих "воинов". За этот месяц потери захватчиков побили новые рекорды.

Об этом в своем Telegram-канале пишет украинский бизнесмен и блогер Роман Шрайк, ссылаясь на статистику на основании данных Генштаба.

Потери рф в технике за месяц (в скобках — среднее значение):

танки: 174 (234);

ББМ: 337 (456);

артсистемы: 677 (269);

РСЗО: 67 (39);

средства ПВО: 73 (26);

самолеты: 0 (18);

вертолеты: 3 (17);

БПЛА: 482 (224);

ракеты: 86 (75);

автотехника: 530 (407);

спецтехника: 138 (40).

Так, по этим данным, абсолютный рекорд был установлен оккупантами по потере средств противовоздушной обороны и спецтехники. Согласно подсчетам, количество уничтоженных средств ПВО в этом месяце составило 73 единицы. В среднем потери этой техники составляют 26 единиц в месяц. Такая же ситуация со спецтехникой. В среднем это 40 единиц, но с июля по август — 138.

На втором месте оказались артиллерийские системы — 677 (в среднем обычно — 269), беспилотные летательные аппараты — 482 единицы за месяц (в среднем — 224), а также реактивные системы залпового огня — 67 (в среднем — 39).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что потери российских захватчиков весной 2023 года уже перевалили за 200 тысяч человек. Это больше, чем в ходе любой войны со временем Второй мировой. При этом в 28 странах НАТО численность армии ниже, нежели за время полномасштабного вторжения потеряла рф.