Вижив після замаху, тепер поїде воювати: пропагандист прилєпін отримав "підвищення"

Наразі пропагандист все ще проходить реабілітацію

Колишній депутат державної думи федеральних зборів росії і письменник захар прилєпін, на якого в травні вчинили замах, призначений замкомандира нового полку у складі Росгвардії. Йому видадуть важке озброєння та відправлять воювати до України.

Про це повідомив сам прилєпін у своєму Telegram-каналі. За інформацією російського видання Daily Storm, указ про створення цього та інших нових полків Росгвардії особливого призначення вже підписано володимиром путіним.

За словами прилєпіна, новий підрозділ буде створено з бійців терористичної організації "Оплот". Також до керівництва нового полку увійде чинний командир "Оплота" полковник сергій завдовєєв. Нагадаємо, що "Оплот" був створений колишнім "главою днр" олександром захарченком, якого вбили у 2018 році.

Відомо, що новому полку виділять окрему базу, яка базуватиметься у Донецьку, та оснастять його танками, артилерією та іншою важкою технікою. Російський письменник захар прилєпін приступить до виконання обов’язків відразу після того, як пройде реабілітацію після замаху, вчиненого на нього в травні. Нагадаємо, що 6 травня 2023 року автомобіль прилепіна вибухнув поблизу Нижнього Новгорода. Загинув бойовик Олександр Шубін "Злий", а сам пропагандист отримав поранення і гелікоптером був доставлений до лікарні.

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