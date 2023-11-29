Одумались: на Киевщине после скандала мэрия передумала тратиться на "золотой" офис

После широкого резонанса чиновники отказались от своей затеи

Мэрия города Вишневое, который располагается в Киевской области, хотела потратить на капитальную реконструкцию старого недействующего кинотеатра 193 миллиона гривен. На его месте собирались возвести четырехэтажный офис для сотрудников этой же самой мэрии.

Данная информация вызвала значительный резонанс в обществе. После шумихи в СМИ чиновники "передумали" тратить огромные деньги на строительство офиса. Об этом сообщили "Наші гроші" и начальник Киевской ОГА Руслана Кравченко.

Так, в Вишневом собирались реконструировать старый кинотеатр 1968 года, расположенный по улице Святошинская,11 и превратить его в четырехэтажное общественное здание.

Здание старого кинотеатра

Там должны были располагаться сооружение гражданской защиты на 250 человек, центр предоставления административных услуг, кабинеты органов местного самоуправления, сессионный зал городского совета и музейно-выставочный зал.

Так, КП "Главное управление коммунального хозяйства" Вишневого горсовета Бучанского района Киевской области 10 ноября по результатам тендера заказало ООО "Максима Буд" реконструкцию здания за 193 миллионов гривен. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Данные с системы "Прозорро"

После этого журналисты издания "Наші гроші" провели расследование и выяснили, что цены на некоторые строительные материалы в смете были завышены в разы. Так, цена стальной арматуры была вдвое выше рыночной, а кабелей — втрое.

Только по выявленным позициям переплата могла составить более 5 млн гривен.

Цены на кабеля были завышены

Цены на арматуру также были завышены

Цены на светильники

Завышенная стоимость арматуры

После широкого общественного резонанска мэрия города "передумала" тратить огромные деньги на строительство офиса. Заказчик расторг уже заключенный договор с подрядчиком, сославшись на письмо от руководителя проектной организации ООО "Проектная компания "Инжгруп".

В письме сообщалось "о допущенной технической ошибке при расчете ожидаемой стоимости предмета закупки".

Также затем появилась информация и о том, что начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко провел в Бучанском районе выездное заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность". Там Вишневому горсовету рекомендовали отказаться от планов проведения реконструкции бывшего кинотеатра "Проминь" под общественное здание для размещения административных органов местного самоуправления.

"Рабочая группа, считает нецелесообразным использование 193 миллионов гривен бюджетных средств во время военного положения на строительство фактически нового здания городского совета", — отметил Руслана Кравченко.

В то же время вопрос размещения горсовета Вишневого никуда не исчез. Сегодня они занимают здание госучреждения "Украинский дом фарфорово-фаянсовой промышленности". Но срок действия договора аренды истек.

Поэтому инициировал проведение в ближайшее время совещания с представителями громады и Фонда госимущества Украины, чтобы урегулировать все вопросы.

Для справки: Вишнёвое — это город в Киевской области Украины. Входит в Бучанский район. Включает железнодорожную станцию Вишнёвое (Жуляны) на линии Киев — Фастов.

Вишневое в Бучанском районе Киевской области

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