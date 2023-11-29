Одумалися: на Київщині після скандалу мерія передумала витрачатися на "золотий" офіс

Після широкого резонансу чиновники відмовилися від своєї витівки.

Мерія міста Вишневе, яке розташоване на Київщині, хотіла витратити на капітальну реконструкцію старого недіючого кінотеатру 193 мільйони гривень. На його місці збиралися звести чотириповерховий офіс для співробітників цієї самої мерії.

Ця інформація викликала значний резонанс у суспільстві. Після галасу у ЗМІ чиновники "передумали" витрачати величезні гроші на будівництво офісу. Про це повідомили "Наші гроші" та начальник Київської ОДА Руслана Кравченка.

Так, у Вишневому збиралися реконструювати старий кінотеатр 1968 року, розташований по вулиці Святошинська,11 і перетворити його на чотириповерхову громадську будівлю.

Будівля старого кінотеатру

Там мали розташовуватися споруда цивільного захисту на 250 осіб, центр надання адміністративних послуг, кабінети органів місцевого самоврядування, сесійна зала міської ради та музейно-виставкова зала.

Так, КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради Бучанського району Київської області 10 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ "Максіма Буд" реконструкцію будівлі за 193 мільйони гривень. Про це повідомляється в системі "Прозоро".

Дані із системи "Прозорро"

Після цього журналісти видання "Наші гроші" провели розслідування та з’ясували, що ціни на деякі будівельні матеріали у кошторисі були завищені в рази. Так, ціна сталевої арматури була вдвічі вищою за ринкову, а кабелів — утричі.

Тільки за виявленими позиціями переплата могла становити понад 5 млн гривень.

Ціни на кабелі були завищені

Ціни на арматуру також були завищені

Ціни на світильники

Завищена вартість арматури

Після широкого громадського резонанску мерія міста "передумала" витрачати величезні гроші на будівництво офісу. Замовник розірвав уже укладений договір із підрядником, пославшись на лист від керівника проектної організації ТОВ "Проектна компанія "Інжгруп".

У листі повідомлялося "про допущену технічну помилку при розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі".

Також потім з’явилася інформація про те, що начальник Київської ОДА Руслан Кравченко провів у Бучанському районі виїзне засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність". Там Вишневій міськраді рекомендували відмовитись від планів проведення реконструкції колишнього кінотеатру "Промінь" під громадську будівлю для розміщення адміністративних органів місцевого самоврядування.

"Робоча група вважає недоцільним використання 193 мільйонів гривень бюджетних коштів під час військового стану на будівництво фактично нової будівлі міської ради", — зазначив Руслана Кравченко.

Водночас питання розміщення міськради Вишневого нікуди не зникло. Сьогодні вони займають будівлю держустанови "Український дім фарфорово-фаянсової промисловості". Але термін дії договору оренди сплив. Тому ініціював проведення найближчим часом наради з представниками громади та Фонду держмайна України, щоб урегулювати всі питання.

Для довідки: Вишневе – це місто у Київській області України. Входить до Бучанського району. Включає залізничну станцію Вишневе (Жуляни) на лінії Київ – Фастів.

Вишневе у Бучанському районі Київської області

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