В Киеве передумали реставрировать исторический объект: куда пойдут собранные людьми деньги

Надпись находится в плачевном состоянии

Фонд "Имеет значение", команда которого занимается сохранением и реставрацией вывесок в Киеве, сообщил о приостановке работ по восстановлению исторической надписи "Мисливець". Она находится неподалеку от Львовской площади в Шевченковском районе столицы.

Об сообщается на официальной странице фонда в социальных сетях. Так, по словам его представителей, все собранные на реставрацию деньги пойдут на помощь бойцам ВСУ.

Историческая вывеска "Мисливець" располагается на одном из зданий по адресу: переулок Нестеровский, 7. Известно, что активистам при помощи донатов удалось собрать 8 тысяч гривен, которые они собирались потратить на ее демонтаж, транспортировку и реставрационные работы.

Переулок Нестеровский, 7

Так, по заявлению активистов, владелец здания, на котором расположена вывеска, обратился к ним спросьбой о приостановке реставрационных работ — он попросил отложить их до конца войны.

Мужчина заявил, что не может смотреть на то, как деньги будут тратиться на ремонт вывески в то время, как парни на фронте требуют помощи.

"Ну не могу я наблюдать сбор средств на реставрацию моей вывески, когда товарищи из окопов сбор на авто никак не могут закрыть! Понимаете?!"… — после этой фразы мы отбросили все свои аргументы", — сообщили представители фонда.

Историческая вывеска

"Договорились, что вернемся к сохранению вывески по окончании войны, когда ребята с фронта вернутся к своим семьям", — подчеркнули активисты.

Таким образом все собранные деньги было решено направить на благое дело.

Людей просят помочь им определиться с тем, куда именно отправить собранные донаты.

"Нужно ваше решение в голосовании или комментариях, куда направить средства", — сообщается в посте. Оставить свое предложение можно по ссылке.

Стоит отметить, что команда фонда занимается сохранением и реставрацией вывесок в Киеве, большинство из которых были изготовлены в 60-70-х годах

Большинство старых вывесок в Киеве изготовлены в 60-70-х годах. Они уникальны тем, что выполнены на украинском языке, некоторые из них сохранили аутентичные рукописные шрифты. Активист реставрируют и обновляют такие вывести, тем самым сохраняя культурное наследие столицы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве появился новый памятник архитектуры: здесь останавливался лауреат Нобелевской премии. Усадьба Барбана, котора располагается в Шевченковском районе Киева, была признана памятником истории. После этого здание должно быть внесено в Государственный реестр недвижимых памятников.